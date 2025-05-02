·Ê´Ñ¤è¤·¡¢»þÃ»¡¢¤Ê¤Î¤ËÉáµÚ¤·¤Ê¤¤¡¢ÅÔ¿ä¿Ê¤Î¡ÖÁ¥ÄÌ¶Ð¡×¡£¤Ê¤ª¡¢¼Ì¿¿¤Ï¹â¤µ170m°Ê¾å¤Î¡Ö¥¿¥ï¥Þ¥ó»°·»Äï¡×¡£Á¥¤«¤é¤Ç¤·¤«¸«¤é¤ì¤Ê¤¤·Ê¿§¤À¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡ËÅìµþÅÔ¤¬¼Â¾Ú¼Â¸³¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÖTRY¡ª½®Î¹ÄÌ¶Ð¡×¡£¡ÖË­½§¡ÁÆüËÜ¶¶¡×¡ÖÀ²³¤¥Õ¥é¥Ã¥°¡ÁÆü¤Î½Ð¡×¤Î¶è´Ö¤ËÄÌ¶Ð¸þ¤±¤ÎÄê´ü¹ÒÏ©¤¬½¢¹Ò¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¼ÂºÝ¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¾è¤ê¿´ÃÏ¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¤Î¤â¤Î¡£¤½¤ì¤Ç¤¤¤Æ¡¢ÄÌ¶Ð»þ´Ö¤òÂçÉý¤ËÃ»½Ì¤Ç¤­¤ë¤³¤È¤ò¡¢Á°ÊÔ¤Îµ­»ö¤Ç¤Ï²òÀâ¤·¤¿¡£¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÉáµÚ¤·¤Æ¤¤¤Ê