¥¹¥¿¡¼¥ÈÃÏÅÀ¤Ï¸þÀµÌÌ¤ÎÄ¾ÀþÈ¾¤Ð¡£3³Ñ¤Ë¤«¤±¤Æ¤Ï¾å¤ê¤Ç¡¢4³Ñ¤Ë¤«¤±¤Æ²¼¤êºä¡£1¼þÌÜ¤Î¥Û¡¼¥à¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤Ç¤ÎÀÞ¤ê¹ç¤¤¤¬¸°¤Ë¤Ê¤ë¡£6²ó¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¤ò²ó¤ë¤¿¤á¡¢Æâ¡¹¤Ç¥í¥¹¤Ê¤¯Î©¤Á²ó¤ì¤ëÆâÏÈ¤ÎÇÏ¤¬Í­Íø¡£²áµî10Ç¯¤Çºå¿À³«ºÅ¤À¤Ã¤¿21¡õ22Ç¯¤ò½ü¤¤¤¿8²ó¤Ï1ÈÖÏÈ¤¬ºÇÂ¿3¾¡¤òµó¤²¤Æ¤¤¤ë¡£