¥Þ¥¤¥Í¥ë¥¨¥ó¥Ú¥é¡¼¤Ï6ÏÈ11ÈÖ¤Ë·èÄê¡£Àî¹¾½õ¼ê¤Ï¡Ö¡ÈÏÈ¤Ë¤Ï¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡É¤ÈÄ´¶µ»Õ¤âÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡£½çÄ´¤ËÍè¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¡×¤ÈÎäÀÅ¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£11ÈÖÏÈ¤«¤é¤Î¾¡¤ÁÇÏ¤Ï03Ç¯¥Ò¥·¥ß¥é¥¯¥ë°Ê¹ß¡¢½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¼«ºßÀ­¤Î¤¢¤ëµÓ¼Á¤ä¶áÁö¤Î½¼¼Â¤Ö¤ê¤òÀ¸¤«¤»¤Ð¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ï¤¢¤ë¤Ï¤º¡£À¶¿åµ×±¹¼Ë¤Ï16¡õ17Ç¯¤ÎÅö¥ì¡¼¥¹¤òÏ¢ÇÆ¤·¤¿¥­¥¿¥µ¥ó¥Ö¥é¥Ã¥¯°ÊÍè¤Î¾¡Íø¤òÌÜ»Ø¤¹¡£