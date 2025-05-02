ºÑ½£Åç¤ÇºÎ½¸¤µ¤ì¤¿¥Ò¥á¥·¥¸¥ß¤ÎÉ¸ËÜ¡Ê¶å½£ÂçÄó¶¡¡Ë¡Ö´Ú¹ñ¤Î¥Õ¥¡¡¼¥Ö¥ë¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëº«Ãî³Ø¼ÔÀÐÃèÌÀ¡Ê1908¡Á50Ç¯¡Ë¤¬¼ý½¸¤·¤¿º«ÃîÉ¸ËÜ¤¬¶å½£Âç¤ÇÈ¯¸«¤µ¤ìºòÇ¯9·î¡¢´Ú¹ñÂ¦¤Ë°Ü´É¤µ¤ì¤¿¡£¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÏÄ«Á¯È¾Åç¤äºÑ½£Åç¤ÇºÎ½¸¤µ¤ì¤¿35¼ï129¸ÄÂÎ¡£ÀÐ¤ÎÉ¸ËÜ¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤¬Ä«Á¯ÀïÁè¤Ç¾Æ¼º¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¡¢Îò»ËÅª²ÁÃÍ¤Ï¹â¤¤¡£¼±¼Ô¤Ï¡ÖÅö»þ¤Î¼«Á³´Ä¶­¤ò¼¨¤¹µ®½Å¤Ê»ñÎÁ¤Ç¡¢´õ¾¯¼ï¤ÎÊÝÁ´ºö¤Î¸¡Æ¤¤Ë¤âÌòÎ©¤Ä¡×¤È¸¦µæ¾å¤Î°ÕµÁ¤â¶¯Ä´¤¹¤ë¡£ÀÐ¤ÏÊ¿