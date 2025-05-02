¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°ºå¿À2-3ÃæÆü¡Ê2025Ç¯5·î1Æü¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥óD¡Ëºå¿À¡¦¼¿¸¶¤¬6²ó¤«¤é2ÈÖ¼ê¤Ç¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤ê¡¢7²ó¤Þ¤Ç¤Î2¥¤¥Ë¥ó¥°¤òÌµ¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨¤¿¡£¥ê¡¼¥É¤µ¤ì¤¿Å¸³«¤ÎÃæ¤Ç¤ÎÅÐÈÄ¤À¤Ã¤¿¤¬ÀÜÀï¤Ë»ý¤Á¹þ¤ó¤À¡£Èï°ÂÂÇ¤â¤ï¤º¤«1¤Ç°ÂÄê´¶¤¬ºÝÎ©¤Ä¡£¡Ö1ÅÀº¹¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç0¤ÇÍÞ¤¨¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¤À¤È»×¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¼¡²ó¤â0¤Ç¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¡£º£µ¨³«Ëë¤«¤é¤ÎËÉ¸æÎ¨0¡¦00¤â¡¢¤³¤ì¤Ç7»î¹ç¤Þ¤Ç¿­¤Ó¤¿¡£¶¯ÎÏ¥ê¥ê¡¼¥Õ¿Ø¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤°ì¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤­¤¿¡£