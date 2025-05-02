¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°ºå¿À2-3ÃæÆü¡Ê2025Ç¯5·î1Æü¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥óD¡Ë¥Á¡¼¥à27»î¹çÌÜ¤Ç¤è¤¦¤ä¤¯·Þ¤¨¤¿º£µ¨½éÅÐÈÄ¡£ºå¿À¤ÎÀèÈ¯¡¦ÂçÃÝ¤Ï¡¢5²ó6°ÂÂÇ3¼ºÅÀ¤ÇÇÔÀïÅê¼ê¤Ë¤Ê¤ê¡¢¿°¤ò¤«¤ó¤À¡£¡Ö3ÅÀÌÜ¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÎÉ¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤ÏÎÉ¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤ÇÈ¿¾Ê¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ï¤Á¤ã¤ó¤ÈÇ§¤á¤Ê¤¬¤é¡£Íî¤Á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë²Ë¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¼¡¡¢¾¡¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤·¤«¤Ê¤¤¡×ºÇ½é¤«¤é¥¢¥¯¥»¥ëÁ´³«¤ÇÎ×¤ó¤À¡£½é²ó¤Ï