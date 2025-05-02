¢¨·ÐºÑ»ØÉ¸ ¡ÚÊÆ¹ñ¡Û ¡öÊÆ¿·µ¬¼º¶ÈÊÝ¸±¿½ÀÁ·ï¿ô¡Ê4·î26Æü½µ¡Ë21:30 ·ë²Ì24.1Ëü¿Í Í½ÁÛ22.3Ëü¿ÍÁ°²ó22.3Ëü¿Í¡Ê22.2Ëü¿Í¤«¤é½¤Àµ¡Ë ¡öÊÆÀ½Â¤¶ÈPMI¡Ê4·î³ÎÊó¡Ë22:45 ·ë²Ì50.2 Í½ÁÛ50.5Á°²ó50.7 ¡öISMÀ½Â¤¶È·Êµ¤»Ø¿ô¡Ê4·î¡Ë23:00 ·ë²Ì48.7 Í½ÁÛ47.9Á°²ó49.0 ¡ö·úÀß»Ù½Ð¡Ê2·î¡Ë23:00 ·ë²Ì-0.5¡ó Í½ÁÛ0.2¡óÁ°²ó0.6¡ó¡Ê0.7¡ó¤«¤é½¤Àµ¡Ë¡ÊÁ°·îÈæ¡Ë ¢¨È¯¸À¡¦¥Ë¥åー¥¹ ¡ö¥È¥é