¡þÀ¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé4ÃÄÂÎ¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥ÁÅý°ì²¦¼Ô°æ¾å¾°Ìï¡Ô12²óÀï¡ÕWBA1°Ì¥é¥â¥ó¡¦¥«¥ë¥Ç¥Ê¥¹¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¡Ê2025Ç¯5·î4ÆüÊÆ¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹T¡½¥â¥Ð¥¤¥ë¡¦¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë4Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹¤Î¥ê¥ó¥°¤Ë¾å¤¬¤ë°æ¾å¤¬4·î30Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö5·î1Æü¡Ë¡¢¸½ÃÏ¤Ç¤Î¥¸¥à¥ï¡¼¥¯¤òÂÇ¤Á¾å¤²¤¿¡£Äï¤ÎÁ°WBAÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦¼Ô¡¦Âó¿¿¤È8¥é¥¦¥ó¥É¤Î·Ú¤á¤Î¥¹¥Ñ¡¼¥ê¥ó¥°¤ÇÆ°¤­¤ò³ÎÇ§¡£ÂÀÅÄ¸÷Î¼¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼Áê¼ê¤Ë¥ß¥Ã¥ÈÂÇ¤Á¤â¹Ô¤¤¡¢¼«¿È¤ÎSNS¤Ë¡Ö