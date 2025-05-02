NY³ô¼°1Æü¡ÊNY»þ´Ö15:21¡Ë¡ÊÆüËÜ»þ´Ö04:21¡Ë ¥À¥¦Ê¿¶Ñ40922.27¡Ê+252.91+0.62%¡Ë ¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯17827.43¡Ê+381.09+2.18%¡Ë CMEÆü·ÐÊ¿¶ÑÀèÊª37040¡ÊÂç¾Ú½ªÈæ¡§+490+1.33%¡Ë ²¤½£³ô¼°1Æü½ªÃÍ ±ÑFT100 8496.80¡Ê+1.95+0.02%¡Ë ÆÈDAX 22496.98¡Ê+71.15+0.32%¡Ë Ê©CAC40 7593.87¡Ê+38.00+0.50%¡Ë ÊÆ¹ñºÄÍø²ó¤ê 2Ç¯ºÄ 3.701¡Ê+0.098¡Ë 10Ç¯ºÄ 4.227¡Ê+0.065¡Ë 30Ç¯ºÄ 4.733¡Ê+0