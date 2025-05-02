¤­¤ç¤¦¤Î°ÙÂØ»Ô¾ì¤Ï¥É¥ëÇã¤¤Ìá¤·¤¬Í¥Àª¤È¤Ê¤ëÃæ¡¢¥Ý¥ó¥É¥É¥ë¤ÏÌá¤êÇä¤ê¤Ë²¡¤µ¤ì¡¢°ì»þ£±¡¥£³£²£¶£°¥É¥ë¶áÊÕ¤Þ¤Ç²¼Íî¤¹¤ë¾ìÌÌ¤â¸«¤é¤ì¤¿¡£ËÜÆü¤Î£²£±ÆüÀþ¤¬£±¡¥£³£±£·£µ¥É¥ëÉÕ¶á¤ËÍè¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤Î¿å½à¤¬ÌÜÀè¤Î²¼ÃÍ¥á¥É¤È¤·¤Æ°Õ¼±¤µ¤ì¤ë¡£ ¥¨¥³¥Î¥ß¥¹¥È¤¬¥ì¥Ýー¥È¤Ç¡ÖÊÆ´ØÀÇ¤¬±Ñ·ÐºÑ¤ËÍ¿¤¨¤ë±Æ¶Á¤ò·üÇ°¤·¡¢±ÑÃæ¶ä¤¬Íø²¼¤²¤Ë¤è¤êÀÑ¶ËÅª¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À­¤¬¤¢¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡£±ÑÃæ¶ä¤ÏÍè½µ£µ·î£¸Æü¤Ë¶âÍ»À¯ºö°Ñ°÷²ñ¡Ê£Í£Ð