ÃËÀ­£·¿ÍÁÈ¥°¥ë¡¼¥×¤Î£É£Í£Ð¡¥¤¬£±Æü¡¢Ì¾¸Å²°¡¦¸æ±àºÂ¤Ç¡¢¥°¥ë¡¼¥×½é¤Î¼ç±éÉñÂæ¡Ö£É£Í£Ð£Á£Ã£Ô¡×¡Ê£²£µÆü¤Þ¤ÇÆ±½ê¤Û¤«¡Ë¤Î½éÆü¤ò·Þ¤¨¤¿¡£½êÂ°¤¹¤ë£Ô£Ï£Â£Å¤ÎÂìÂô½¨ÌÀ¼ÒÄ¹¡Ê£´£³¡Ë¤¬¹½À®¡¦±é½Ð¤ò¼ê¤¬¤±¡¢£±£°¥È¥ó¤Î¿å¤òÍÑ¤¤¤¿°µ´¬¤Î±é½Ð¤Ê¤É¡¢¡ÈÂìÂô¥ï¡¼¥ë¥É¡ÉÁ´³«¤ÎÉñÂæ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢£µ·î£²£´Æü¡¢£²£µÆü¤Î£³¸ø±é¤Ï±Ç²è´Û¤Ç¥é¥¤¥Ö¥Ó¥å¡¼¥¤¥ó¥°¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£¡È¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¡ÉÈ´·²¤Î¡¢£É£Í£Ð¡¥¤ÎÉñÂæ¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿