¡þ¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°¥«¥Ö¥¹¡½¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä¡Ê2025Ç¯5·î1Æü¥Ô¥Ã¥Ä¥Ð¡¼¥°¡Ë¥«¥Ö¥¹¤ÎÎëÌÚÀ¿Ìé³°Ìî¼ê¡Ê30¡Ë¤¬1Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö2Æü¡Ë¡¢Å¨ÃÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥ÄÀï¤Ë¡Ö3ÈÖ¡¦DH¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡£2ÂÇÀÊÏ¢Â³¥¢¡¼¥Á¤Ç¥Á¡¼¥à¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£¤Þ¤º¤Ï0¡½2¤Ç·Þ¤¨¤¿5²ó¤À¡£¥¹¥ï¥ó¥½¥ó¤Î±¦Ãæ´Ö6¹æ¥½¥í¤È¥¿¥Ã¥«¡¼¤Î±¦Ãæ´Ö8¹æ¥½¥í¤ÇÆ±ÅÀ¡£¤µ¤é¤ËÂ³¤¯ÎëÌÚ¤¬¥«¥¦¥ó¥È0¡½3¤«¤é92¡¦2¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó148¡¦3¥­¥í¡Ë¤Î¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤ò¶¯¿¶¡£ÂÇµå¤Ïº¸ÍãÀÊ¤Ø¤ÈÈô¤Ó¹þ¤à¾¡¤Á±Û¤·¤Î