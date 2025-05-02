Svea Herbst-Bayliss[¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯ £±Æü ¥í¥¤¥¿¡¼] - ÊÆÍ­ÎÏ¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥¹¥È¡ÊÊª¸À¤¦³ô¼ç¡Ë¤Î¥µ¡¼¥É¡¦¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬ÊÆÅ´¹ÝÂç¼ê£Õ£Ó¥¹¥Á¡¼¥ë¤Î¡ÖÍ­°Õ¡×¤Ê³ô¼°¤òÊÝÍ­¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆüËÜÀ½Å´¤Ë¤è¤ë£Õ£Ó¥¹¥Á¡¼¥ëÇã¼ý°Æ¤Î¿ÊÅ¸¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£¥í¥¤¥¿¡¼¤Ï¥µ¡¼¥É¡¦¥Ý¥¤¥ó¥ÈÁÏ¶È¼Ô¤Î¥À¥Ë¥¨¥ë¡¦¥í¡¼¥ÖºÇ¹â·Ð±ÄÀÕÇ¤¼Ô¡Ê£Ã£Å£Ï¡Ë¤¬Åê»ñ²È¤Ë°¸¤Æ¤¿½ñ´Ê¤òÆþ¼ê¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¥í¡¼¥Ö»á¤Ï¡Ö»º¶ÈÅªÏÀÍý¤Ë´ð¤Å¤­¡¢ÆüÅ´¡Ê¤È£Õ£Ó¥¹¥Á¡¼¥ë¡Ë¤Î·×²è¤µ¤ì