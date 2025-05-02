¿ÀÆàÀî¸©Àîºê»Ô¤Î½»Âð¤«¤é¥Ð¥Ã¥°¤ËÆþ¤Ã¤¿¿È¸µÉÔÌÀ¤Î°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿»ö·ï¤Ç¤³¤Î²È¤Ë½»¤àÃËÀ­¤È¸òºÝ¤·¤Æ¤¤¤¿½÷À­¤¬°ÊÁ°¤«¤é¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·Ù»¡¤Ï2Æü¡¢°äÂÎ¤Î»ÊË¡²òË¶¤ò¤·¤Æ¿È¸µ¤Î³ÎÇ§¤ò¿Ê¤á¤ëÊý¿Ë¤Ç¤¹¡£¤³¤Î»ö·ï¤Ï¿ÀÆàÀî¸©·Ù¤¬Àè·î30ÆüÌë¡¢Àîºê»ÔÆâ¤Î½»Âð¤Ç¹Ô¤Ã¤¿ÁÜº÷¤Ç²¡¼ý¤·¤¿¥Ð¥Ã¥°¤«¤é¿È¸µÉÔÌÀ¤Î°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç°äÂÎ¤ÏÉåÇÔ¤¬¿Ê¤ß¡¢°ìÉôÇò¹ü²½¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹