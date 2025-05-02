¥×¥í¤ÎÎÁÍý¥ì¥·¥Ô¥µ¥¤¥È¡ÖE¡¦¥ì¥·¥Ô¡×¤¬¤´¾Ò²ð¤¹¤ëº£Æü¤ÎÍ¼¿©¤Ë¥ª¥¹¥¹¥á¤Î¸¥Î©¤Ï¡¢ ¡Ö¥«¥ì¥¤¤ÎÅâÍÈ¤²¡× ¡Ö¥¿¥±¥Î¥³¤ÎÌÀÂÀ»ÒßÖ¤á¡× ¡Ö¥½¡¼¥»¡¼¥¸¤È¥Ö¥í¥Ã¥³¥ê¡¼¤Î±ößÖ¤á¡× ¤ÎÁ´3ÉÊ¡£ ¥«¥ì¥¤¤Ï¿·¶Ì¥Í¥®¤È¥×¥Á¥È¥Þ¥È¤òÅº¤¨¤Æ¥Ð¥é¥ó¥¹ÎÉ¤¯¡£¥¿¥±¥Î¥³¤Ï¤ªÊÛÅö¤Ë¤â¥ª¥¹¥¹¥á¡£¡Ú¼çºÚ¡Û¥«¥ì¥¤¤ÎÅâÍÈ¤² ¥«¥ê¥Ã¤ÈÍÈ¤²¤¿ÅâÍÈ¤²¤Ë¤Ï¥µ¥Ã¥Ñ¥ê¤ª¤¤¤·¤¤¿Ý¤ÎÊª¤òÅº¤¨¤Æ¡£ ©E¥ì¥·¥Ô Ä´Íý»þ´Ö¡§15Ê¬ ¥«¥í¥ê¡¼¡§178Kcal ¥ì¥·¥ÔÀ©ºî¡§´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¡¢