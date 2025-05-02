SKY-HI¤¬¡¢º£Ç¯¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¡È¥é¥Ã¥Ñ¡¼SKY-HI¡É¤È¤·¤Æ¤Î½¸ÂçÀ®¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØSuccese Is The Best Revenge¡Ù¤Ø¸þ¤±¤¿¥·¥ó¥°¥ëÂè4ÃÆ¡Ödeaf feat. edhiii boi¡×¤ò¡¢ËÜÆü5·î2Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¡£ËÜ³Ú¶Ê¤Ë¤Ï¡¢edhiii boi¤¬µÒ±é¤È¤·¤Æ»²²Ã¤·¡¢¼«¿È½é¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤È¤·¤ÆÂ¾¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ø¤Î¥È¥é¥Ã¥¯Äó¶¡¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥ß¥¹¥Æ¥ê¥¢¥¹¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ÎÃæ¤ËÍ·¤Ó¿´¤¬¸÷¤ë¡¢¥¨¥¯¥¹¥Ú¥ê¥á¥ó¥¿¥ë¤ÊÍ×ÁÇ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ç¥¯¥»¤Î¤¢¤ë¥È¥é¥Ã¥¯¤Ë¾è¤»