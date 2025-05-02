ÆüËÜÂåÉ½MFÆ²°ÂÎ§¤Î½êÂ°¤¹¤ë¥Õ¥é¥¤¥Ö¥ë¥¯¤Ï¡¢¥ê¡¼¥°¡¦¥É¥¥¡Ê¥Õ¥é¥ó¥¹2Éô¡Ë¤Î¥È¥í¥ï¤«¤é¥·¥ê¥¢¥±¡¦¥¤¥ê¥¨¤Î³ÍÆÀ¤Ë¶á¤Å¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢Æ²°Â¤Îµî½¢¤Ë¤â±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹²ÄÇ½À­¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤À¡£1Æü¡¢¥É¥¤¥Ä¡Ø¥­¥Ã¥«¡¼¡Ù¤¬Êó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£¥Õ¥é¥¤¥Ö¥ë¥¯¤Ï¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç31»î¹ç¤ò¾Ã²½¤·¤¿¥ê¡¼¥°Àï¤Ç¾¡¤ÁÅÀ¡Ö51¡×¤òÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¤ª¤ê¡¢Íè¥·¡¼¥º¥ó¤ÎUEFA¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡ÊCL¡Ë½Ð¾ì·÷Æâ¤È¤Ê¤ë4°Ì¤Ë°ÌÃÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¥Õ¥é¥¤¥Ö¥ë¥¯¤Ï¡¢¥³¡¼¥È¥¸¥Ü¥ï¡¼¥ë