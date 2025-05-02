¡Ú¡Ö¤É¤¦¤«·¯¤ËË½¤«¤ì¤¿¤¤¡×1´¬¡Û 5·î2Æü È¯Çä ²Á³Ê¡§836±ß ¡Ú³ÈÂç²èÁü¤Ø¡Û KADOKAWA¤Ï¡¢¥Þ¥ó¥¬¡Ö¤É¤¦¤«·¯¤ËË½¤«¤ì¤¿¤¤¡×¤Î1´¬¤ò5·î2Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï836±ß¡£ ËÜºî¤Ï¡¢Çä¤ì¤Ê¤¤²è²È¤ÈÍÅ±ð¤Ê½÷ÁõÃË»Ò¤ÎÎø¤È·Ý½Ñ¤ÎÆü¡¹¤òÉÁ¤¯ÂçÀµÏ²Ì¡Îø°¦ëý¡£À±¼ù¥¹¥º¥«»á¤¬¡Ö¥ä¥ó¥°¥¨ー¥¹UP¡×¤ÇÏ¢ºÜ¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ Êª¸ì¤ÏÌÜ¤Ä¤­¤Î°­¤µ¤«¤éÈï¼ÌÂÎ¤ËÆ¨¤²¤é¤ì¤Æ¤Ð¤«¤ê¤¤¤¿Çä¤ì¤Ê