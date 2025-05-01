¥¯¡¼¥ë¥Ó¥º¤ÎÆ³Æþ¤«¤é20Ç¯¤¿¤Á¤Þ¤·¤¿¡£´Ä¶­¾Ê¤Ç¤Ï¡¢5·î1Æü¤«¤é¥¯¡¼¥ë¥Ó¥º¤Ç¤Î¶ÐÌ³¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£¥¢¥í¥Ï¥·¥ã¥Ä¤ä¥Ý¥í¥·¥ã¥Ä¤Ê¤É¡¢·ÚÁõ¤Ç»Å»ö¤ò¤¹¤ë¿¦°÷¤¿¤Á¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£2005Ç¯¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¥¯¡¼¥ë¥Ó¥º¤Ï¡¢2025Ç¯¤Ç20Ç¯¤ÎÀáÌÜ¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£³«»ÏÅö½é6·î¤«¤é9·î¤À¤Ã¤¿´ü´Ö¤Ï¡¢2021Ç¯°Ê¹ß¡¢»ØÄê¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢ÌÔ½ë¤ä²Æ¤ÎÄ¹´ü²½¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥¯¡¼¥ë¥Ó¥º¤Î´ü´Ö¤âÊÑ²½¤·¤Æ¤­¤Þ¤·¤¿¡£¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥ê¥Æ¥¤¥ê¥ó¥°¥°¥ë¡¼¥×¤Î¡ÖPLST¡×¤¬¹Ô¤Ã¤¿²Æ¾ì¤Î¥ª¥Õ