¡Ú¡ÖÅ·ËµÂæ³Õ¡×2´¬¡Û 5·î2Æü È¯Çä ²Á³Ê¡§770±ß ¡Ú³ÈÂç²èÁü¤Ø¡Û ½¸±Ñ¼Ò¤Ï¡¢¥Þ¥ó¥¬¡ÖÅ·ËµÂæ³Õ¡×¤Î2´¬¤ò5·î2Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï770±ß¡£ ËÜºî¤Ï¡ÖÈë½Ñ¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÎÏ¤ò»È¤¦½Ñ¼Ô¤¿¤Á¤Î³èÌö¤òÉÁ¤¤¤¿Êª¸ì¤Ç¡¢µÝÄí»ËÏ©»á¤¬¡Ö¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¡Ü¡×¤ÇÏ¢ºÜ¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ 2´¬¤ÇÉÁ¤«¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢²Ò½Ã¤ÎÂçµ¬ÌÏ¿¯¿ª¤ò¤á¤°¤ë¥¨¥Ô¥½ー¥É¡£Æ£ºÈ¤Ï²Ò½Ã¤Î½Ð¸½¸µ¡¦ÅÏÐÔ¸ý¤ÎÉõ°õ¤òÇ¤¤µ¤ì