¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¤ÎºÇ¿·²»³Ú±ÇÁüºîÉÊ¤¬¡¢5·î1ÆüÈ¯É½¤Î¡Ø¥ª¥ê¥³¥ó½µ´Ö±ÇÁü¥é¥ó¥­¥ó¥°¡Ù¤Î¼çÍ×3ÉôÌç¤ÇÆ±»þ1°Ì¤ò³ÍÆÀ¡£¡Ø½µ´Ö¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯DVD¡¦BD¥é¥ó¥­¥ó¥°¡Ù¤Ç¤Ïº£Ç¯ÅÙºÇ¹â½é½µÇä¤ê¾å¤²¤òµ­Ï¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢4·î23ÆüÈ¯Çä¤Î±ÇÁüºîÉÊ¡Ø¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò LIVE TOUR 2024'+Alpha'¡Ù¡£½é½µÇä¤ê¾å¤²¤ÏDVD¤¬6.0ËüËç¡¢Blu-ray Disc¡Ê°Ê²¼BD¡Ë¤Ï12.7ËüËç¤Ç¡¢¡Ø½µ´ÖDVD¥é¥ó¥­¥ó¥°¡Ù¤È¡Ø½µ´ÖBD¥é¥ó¥­¥ó¥°¡Ù¤È¤â¤Ë½éÅÐ¾ì£±°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£