「THE FIRST TAKE」 宇多田ヒカルが1日、5月2日22時から公開される「THE FIRST TAKE」に初登場することがわかった。YouTubeチャンネル「THE FIRST TAKE」の第544回公開のアーティスト詳細が発表となった。第544回は、多彩な才能を持つアーティスト宇多田ヒカルが、「THE FIRST TAKE」に初登場。1日21時には「THE FIRST TAKE」公式X、Instagramで、宇多田ヒカルが白い空間に登場してからヘッドホンをつけるまでの