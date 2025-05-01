¢¡£Ê£Å£Ò£Á¥»¡¦¥ê¡¼¥°µð¿Í£´¡ß¡½£³¹­Åç¡á±äÄ¹£±£²²ó¡á¡Ê£±Æü¡¦Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ëµð¿Í¤¬¹­Åç¤Ë¥µ¥è¥Ê¥é¾¡¤Á¤Ç£³Ï¢¾¡¡¢¼ó°Ì¤ò¼é¤Ã¤¿¡£º£µ¨£²¾¡ÌÜ¡¢ÆüÊÆÄÌ»»£±£¹£¹¾¡ÌÜ¤ò¤«¤±¤Æ£²½µ´Ö¤Ö¤ê¤ËÀèÈ¯¤·¤¿ÅÄÃæ¾­ÂçÅê¼ê¤Ï¡¢½é²ó¤Ë£µÏ¢ÂÇ¤Ç£³ÅÀ¤ò¼º¤¤¡¢£³²ó£¸°ÂÂÇ£³¼ºÅÀ¤Ç¹ßÈÄ¤·¤¿¤¬¡¢ÂÇÀþ¤Ï²¬ËÜÏÂ¿¿ÆâÌî¼ê¤Î£¸¹æ¥½¥íËÜÎÝÂÇ¤ä¥­¥ã¥Ù¥Ã¥¸³°Ìî¼ê¤Î£µ¹æ¥½¥í¤Ê¤É¤ÇÈ¿·â¤·¡¢¥ê¥ê¡¼¥Õ¿Ø¤â¹¥Åê¡£±äÄ¹£±£²²ó£²»à°ìÎÝ¤«¤éµÈÀî¾°µ±ÆâÌî¼ê¤¬·àÅª¤ÊÅ¬»þ»°