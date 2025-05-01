ÌµÀþÄÌ¿®ÂÐ±þSoC¡ÖESP32¡×¤Ê¤É¤Î³«È¯¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëEspressif Systems¤¬¡¢RISC-V¥Ù¡¼¥¹¤ÎSoC¡ÖESP32-C5¡×¤ÎÎÌ»º¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£ESP32-C5 2.4 and 5 GHz Dual-band Wi-Fi 6 MCU | Espressif Systemshttps://www.espressif.com/en/products/socs/esp32-c5Espressif's ESP32-C5 is Now in Mass Production | Espressif Systemshttps://www.espressif.com/en/news/ESP32-C5_Mass_ProductionESP32-C5¤Ï240MHz¤ÇÆ°ºî¤¹¤ë32¥Ó¥Ã¥È¤ÎRISC-V¥Ù