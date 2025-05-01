¡ÚMLB¡Û¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä0¡Ý9¥«¥Ö¥¹¡Ê4·î29Æü¡¦ÆüËÜ»þ´Ö4·î30Æü¡Ë¡Ú±ÇÁü¡Ûº£±Ê¤ÎËâµå¤Ë¥¤¥é¥¤¥é¢ª»°¿¶¥Ð¥Ã¥ÈÅê¤²4·î29Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö4·î30Æü¡Ë¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Ô¥Ã¥Ä¥Ð¡¼¥°¡¦¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥ÄÂÐ¥·¥«¥´¡¦¥«¥Ö¥¹¤Î°ìÀï¤Ç¥«¥Ö¥¹¡¦º£±Ê¾ºÂÀ¤¬¡¢Ëâµå¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤ÇÃ¥¤Ã¤¿»°¿¶¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£0-0¤ÎÆ±ÅÀ¤Ç·Þ¤¨¤¿¤³¤Î»î¹ç¤Î3²óÎ¢¡¦¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä¤Î¹¶·â¡¢2»à°ìÎÝ¤Î¾ìÌÌ¤ÇÂÇÀÊ¤ËÎ©¤Ã¤¿1ÈÖ¥ª¥Ë¡¼¥ë¡¦¥¯¥ë¡¼¥º¤ËÂÐ¤·¤Æº£±Ê¤Ï¡¢³°³Ñ¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Î