º¸¤«¤é¡§¤Û¤Ã¤«¤Û¤Ã¤«ÄâÁíËÜÉô ¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°Éô ÀëÅÁ¡¦¹­Êó²Ý ¹­Êó ±ÊÖª¤·¤ª¤ê»á¡¢Hands UP ¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤ÎÎëÌÚ²ÆÎ°°¡»á¡¢¤Û¤Ã¤«¤Û¤Ã¤«ÄâÁíËÜÉô ¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°Éô ÀëÅÁ¡¦¹­Êó²Ý ¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤ÎÃÓÈªÏÂ»Ö»á¡¢¤Û¤Ã¤«¤Û¤Ã¤«ÄâÁíËÜÉô ¾¦ÉÊÉô ¥á¥Ë¥å¡¼³«È¯²Ý ÃæÄÍ¼ë²»»á»ý¤Áµ¢¤êÊÛÅö»ö¶È¤Î¥Ñ¥¤¥ª¥Ë¥¢¤Ç¤¢¤ë¤Û¤Ã¤«¤Û¤Ã¤«ÄâÁíËÜÉô¤Ï¡¢¿·µ¬¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈZÀ¤ÂåÆÃ²½·¿»ö¶È³«È¯¥Á¡¼¥à¡ÖZorZ¡Ê¥¾¥¢¡¼¥º¡Ë¡×¤¬¹Í°Æ¤·¤¿¥µ¥¦¥ÊÈÓ´ë²è¥á