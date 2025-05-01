PEACH JOHN(¥Ôー¥ÁŽ¥¥¸¥ç¥ó)¤Ç¤Ï¡¢ÏÆ¹âÀß·×¡ßÁí¥ìー¥¹¤ÎÁ¡ºÙ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¡¢¤ª¼êÆþ¤ì¤¬´ÊÃ±¤Ç¿Íµ¤¤ÎŽ¢¥ß¥é¥¯¥ëŽ£¥·¥êー¥º¤è¤ê¡¢·Ú¤¤Ãå¤±¿´ÃÏ¤¬Ì¥ÎÏÅª¤Ê¿·¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¡¢2025Ç¯3·î26Æü(¿å)¤è¤êÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤ËŽ¢¥ß¥é¥¯¥ë¥Õ¥£¥Ã¥È¥Ö¥éŽ£¤«¤é¤Ï¡¢Æ©¤±¤Ë¤¯¤¤¿·¿§¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ Âç¿Íµ¤Ž¢¥ß¥é¥¯¥ëŽ£¥·¥êー¥º¤Î¿·ºî¤¬ÅÐ¾ì PEACH JOHN¤Ç¹¥É¾¤òÇî¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢ÏÆ¹â