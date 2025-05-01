²Î¼ê¤Î»°±ºÂçÃÎ¡Ê37¡Ë¤¬1Æü¡¢ÀéÍÕ¡¦LaLa arena TOKYO¡ÝBAY¤Ç¥½¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼20¼þÇ¯Á´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¡ÖDAICHI MIURA LIVE TOUR 2025ÂÀÍÛ¤Ë¾Æ¤«¤ì¤ÆÍÙ¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦±«¤ËÂÇ¤¿¤ì¤Æ²Î¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡×Åìµþ¸ø±é¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£2Æü´Ö¤Ç1Ëü4000¿Í¤¬µÍ¤á¤«¤±¤¿¡£4·î8Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤Ç¡¢4·î30Æü¤«¤é¤Î¥¢¥ê¡¼¥Ê4¸ø±é¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤ÎÇä¤ì¹Ô¤­¤¬¿­¤Ó¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¹ðÇò¤·¡¢ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£»°±º¤ÎSOS¤ÏÁ´¹ñ¤ËÆÏ¤­¡¢¥Á¥±¥Ã¥È¤ÎÇä¤ì¹Ô¤­¤ÏÂçÉý