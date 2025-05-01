2·îÊüÁ÷Í½Äê¤À¤Ã¤¿²ó¤¬1Æü¤ËÇ°´êOA¤â¡Ä¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö³¿Äâ¡×¤¬¸ø¼°X¤ò¹¹¿·¡£1ÆüÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡Ö¥¢¥á¥È¡¼¡¼¥¯!¡×µÜºê¸©½Ð¿È·Ý¿Í´ë²è¤Ë»²²Ã¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£ ¡ÖÇ°´ê¤ÎËÜÆüOA¤Ç¤¹¡ª¡×¤ÈÂê¤·¸ø³«¤·¤¿¤Î¤Ï¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë¤¤¤¿¤¾¡ªµÜºê¸©½Ð¿È·Ý¿Í¡×¤È¥×¥ê¥ó¥È¤µ¤ì¤¿ÂæËÜ¤ò¼ê¤Ë¤¹¤ë¥¤¥ï¥¯¥é(¾®ÎÓ»Ô½Ð¿È)¤È¥¸¥§¥é¡¼¥É¥ó¤Î¤«¤ß¤Á¤£(¹âÆéÄ®½Ð¿È)¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¡£ÂæËÜ¤Ë¤Ï¡Ö2025Ç¯2·î13ÆüÊüÁ÷Í½Äê¡×¤È½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î²ó¤ÏÅö½é2·î