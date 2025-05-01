¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¢ºå¿À¤ÇÄÌ»»176¾¡¤òµó¤²¤¿À±Ìî¿­Ç·»á¡Ê59¡Ë¤¬4·î29ÆüÊüÁ÷¤ÎBS¥Õ¥¸¡Ö¥×¥íÌîµå ¥ì¥¸¥§¥óÆ²¡×¡Ê²ÐÍË¸å10¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¡Ö¤É¤¦¤Ë¤â¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È´¶¤¸¤¿ÂÇ¼Ô¤È¤ÎÂÐÀï¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£130¥­¥íÂæ¤ÎÄ¾µå¤È100¥­¥í°Ê²¼¤Î¥«¡¼¥Ö¤ò¶î»È¤·¡¢1987Ç¯¤«¤é11Ç¯Ï¢Â³2·å¾¡Íø¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£96Ç¯¤Ë¤Ï¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Î19Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÆüËÜ°ì¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£3ÅÙ¤Î3´§²¦¤ò¤Ëµ±¤¤¤¿Íî¹çÇîËþ»á¤È¤ÎÂÐÀï¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡Ö¤â¤¦ËÜÅö¤Ë¡¢¤É¤¦¤Ë¤â¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÃ¦