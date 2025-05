Novel Coreが、昨日リリースした新曲「プライド」の楽曲制作の裏側を収めたBehind The Scenesを公開した。◆「プライド」Behind The Scenes「プライド」は、自身のハウスバンド・THE WILL RABBITS でギターを務めるYuya Kumagai、そして、Novel Coreが絶大な信頼をおくプロデューサー・JUGEMを迎えて制作。子どもの頃から大切にしてきたものを貫く強さも、大人になっていく過程で守るべきもののために選んだ妥協も、そのどちらも