¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¥ê¥µ¡¼¥Á¤òÅ¸³«¤¹¤ëNEXER¡ÊÅìµþÅÔË­Åç¶è¡Ë¤¬¡¢¥É¥ì¥¹¤ä¥³¥¹¥×¥ì°áÁõ¤ò°·¤¦¡ÖvanityME.¡Ê¥Ð¥Ë¥Æ¥£¡¼¥ß¡¼¡Ë¡×¡ÊÂçºå»Ô¡Ë¤È¶¦Æ±¤ÇÁ´¹ñ¤ÎÃË½÷1000¿Í¤ËÊ¹¤¤¤¿¡Ö¥­¥ã¥Ð¥¯¥é¤Ëµï¤¿¤é¿Íµ¤¤¬½Ð¤½¤¦¤Ê½÷À­·ÝÇ½¿Í¡×¤Î·ë²Ì¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ä´ºº¤Ï4·î¡Á21Æü¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Ç¼Â»Ü¡£¥é¥ó¥­¥ó¥°¤ÏÍ­¸ú²óÅú1000¤ò¤â¤È¤ËºîÀ®¡£3°Ì¤Ï¡¢ÇÐÍ¥¤ÎËÌÀî·Ê»Ò¤µ¤ó¤Ç¤·¤¿¡£47É¼¤òÆÀ¤Þ¤·¤¿¡£²óÅú¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö¤È¤Æ¤âÈþ¿Í¤À¤«¤é¡×¡Ê