¿´¿È¤ÎÈè¤ì¤ò¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤·»Å»ö¤ÎÀ¸»ºÀ­¤ò¾å¤²¤ë¤Î¤ËÌòÎ©¤Ä¡ÖÍ­µÙ¡×¡£¤¿¤À¡¢²ñ¼ÒÆâ¤Î°ÅÌÛ¤ÎÎ»²ò¤Ë¤è¤ë¡ÈÍ­µÙ¥Þ¥Ê¡¼¡É¤Ê¤ë¤â¤Î¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤à¤·¤í¥â¥ä¥â¥ä¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£º£²ó¤ÏAll AboutÊÔ½¸Éô¤Ë´ó¤»¤é¤ì¤¿Í­µÙ¤Î¤ªÇº¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¼Ò²ñÊÝ¸±Ï«Ì³»Î¤Î¾®À¾Æ»Âå¤¬²óÅú¤·¤Þ¤¹¡£ ¡ÚÀ¤³¦¤ÎÍ­µÙ¼èÆÀÎ¨¥é¥ó¥­¥ó¥°¡Û2°Ì¤Ï¡Ö¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¡×¡Ö¥«¥Ê¥À¡×¡¢1°Ì¤Ï¡©»äÍÑ¤ÇÍ­µÙ¤ò¼è¤ê¤Ë¤¯¤¤É÷Ä¬¤Ï¤Ê¤¼¤¤¤Þ¤À¤Ë¤¢¤ë¡©¡Úº£²ó¤Î¤ªÇº¤ß¡Û