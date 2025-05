ちゃんみなが、DVD/Blu-ray『AREA OF DIAMOND 2』を7月23日にリリース。あわせてジャケット写真も公開された。 (関連:『No No Girls』が心を惹きつけた理由はちゃんみなの手腕にあり?参加者への母性とプロデューサー観) 今作は海外公演を含む11公演のツアーを経て、2024年4月に追加公演として神奈川 ぴあアリーナMMで2デイズ開催されたライブ『AREA OF DIAMOND 2』を完全収録。同公演