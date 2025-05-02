By Susan Heavey[¥ï¥·¥ó¥È¥ó £±Æü ¥í¥¤¥¿¡¼] - ¥Ù¥»¥ó¥ÈÊÆºâÌ³Ä¹´±¤Ï£±Æü¡¢ÊÆºÄ·ô»Ô¾ì¤ÏÏ¢Ë®½àÈ÷Íý»ö²ñ¡Ê£Æ£Ò£Â¡Ë¤¬Íø²¼¤²¤¹¤Ù¤­¤À¤È¤¤¤¦¥·¥°¥Ê¥ë¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È½Ò¤Ù¤¿¡££²Ç¯ºÄÍø²ó¤ê¤¬¥Õ¥§¥Ç¥é¥ë¥Õ¥¡¥ó¥É¡Ê£Æ£Æ¡Ë¶âÍø¤è¤êÄã¤¤ÅÀ¤ò»ØÅ¦¤·¡¢£Æ£Ò£Â¤ËÍø²¼¤²¤òµá¤á¤¿¡££Æ£Ï£Ø¥Ó¥¸¥Í¥¹¡¦¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤ÎÈÖÁÈ¤ÇÄ¹´±¤Ï¡Ö£²Ç¯Êª¶âÍø¤Ï£Æ£Æ¶âÍø¤ò²¼²ó¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢£Æ£Ò£Â¤ÏÍø²¼¤²¤¹¤Ù¤­¤È¤¤¤¦»Ô¾ì¤Î¥·¥°¥Ê¥ë¤À¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£Á°±Ä¶ÈÆü¤Î£²Ç¯ºÄÍø²ó