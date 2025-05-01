¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤¬¡¢¶È³¦ºÇ¹âÊö¤Î¥Æ¡¼¥Þ¥Ñ¡¼¥¯¤ËÂ£¤é¤ì¤ë ¡Ø2025Ç¯ ¥¢¥×¥í¡¼¥º¡¦¥¢¥ï¡¼¥É¡Ù¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£Í·±àÃÏ¡¦¥Æ¡¼¥Þ¥Ñ¡¼¥¯¶È³¦¤Ë¤ª¤±¤ëÂî±ÛÀ­¤ÈÁÏÂ¤À­¤òÉ½¾´¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤¹¤ë¡Ø¥¢¥×¥í¡¼¥º¡¦¥¢¥ï¡¼¥É¡Ù¡£ÆüËÜ¤Î¥Æ¡¼¥Þ¥Ñ¡¼¥¯¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢2022Ç¯¤ËÅìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥·¡¼¤¬½é¤á¤Æ¼õ¾Þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¢£¼ÒÄ¹CEOJL¥Ü¥Ë¥¨¡Ö¸Ø¤ê¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡× ´î¤Ó¤Î¥³¥á¥ó¥Èº£²ó¡¢¥É¥¤¥Ä¤Î¥ë¥¹¥È¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ØIAAPA