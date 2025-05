Android向けアプリストアであるGoogle Playでは、2024年の初めから2025年4月にかけて約47%もアプリが減ったと、テクノロジー系メディアのTechCrunchが報じました。この理由については、詐欺やスパム、その他の低品質なアプリが排除されたことによるとみられていますが、別の理由もあるのではないかとも指摘されています。Google Play sees 47% decline in apps since start of last year | TechCrunchhttps://techcrunch.com/2025