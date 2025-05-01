´Ú¹ñ¤Ç¤Ï¡Ö¥Ç¥£¡¼¥×¥Õ¥§¥¤¥¯¥Ý¥ë¥Î¡×¤ÎÈï³²¤¬¿¼¹ï²½¤·¤Æ¤¤¤ë/Illustration by Leah Abucayan/CNN/Getty/Adobe Stock¥½¥¦¥ë¡Ê£Ã£Î£Î¡Ë£²£°£²£±Ç¯²Æ¤Î¤¢¤ëÆü¡¢Ãë¿©¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥ë¥Þ¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡Ë¤Î·ÈÂÓÅÅÏÃ¤Ë¡¢ÂçÎÌ¤ÎÄÌÃÎ¤¬ÆÏ¤­»Ï¤á¤¿¡£¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò³«¤¤¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡££Ó£Î£Ó¤«¤éÀÚ¤ê¼è¤Ã¤¿¥ë¥Þ¤µ¤ó¤Î´é¼Ì¿¿¤¬ÍçÂÎ¤È¹çÀ®¤µ¤ì¡¢ÄÌ¿®¥¢¥×¥ê¡Ö¥Æ¥ì¥°¥é¥à¡×¤Î¥Á¥ã¥Ã¥È¥ë¡¼¥à¤Ç¿ô½½¿Í¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¥·¥§¥¢¤µ¤ì¤Æ¤¤