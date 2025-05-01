Takahiko Wada¡ÎÅìµþ£±Æü¥í¥¤¥¿¡¼¡Ï - Æü¶ä¤Î¿¢ÅÄÏÂÃËÁíºÛ¤Ï£±Æü¤Îµ­¼Ô²ñ¸«¤Ç¡¢ÄÉ²ÃÍø¾å¤²¤Î¥«¥®¤ò°®¤ë´ðÄ´Åª¤ÊÊª²Á¾å¾ºÎ¨¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢£²¡óÌÜÉ¸¤ÎÃ£À®»þ´ü¤¬½¾Íè¤è¤ê¸å¤º¤ì¤¹¤ë¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢Íø¾å¤²¤¬¤½¤ÎÊ¬¸å¤º¤ì¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤ÏÈÝÄêÅª¤Ê¸«Êý¤ò¼¨¤·¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢´ðÄ´Åª¤ÊÊª²Á¤¬²¼¿¶¤ì¤ë²ÄÇ½À­¤Ë¤â¸ÀµÚ¡£ÊÆ´ØÀÇÀ¯ºö¤ÎÆ°¸þ¼¡Âè¤Ç¥·¥Ê¥ê¥ª¼«ÂÎ¤¬ÊÑ²½¤¹¤ë²ÄÇ½À­¤¬½½Ê¬¤Ë¹Í¤¨¤é¤ì¤ëÃæ¡¢¾õ¶·¤Ë±þ¤¸¤Æ·ÐºÑ¡¦Êª²Á¸«ÄÌ¤·¤ò½¤Àµ¤·¡¢½ÀÆð¤Ê