ÅÔ¿´¤òÊâ¤¯¿Í¤âÇöÃå¤Î¿Í¤¬Áý¤¨¤Æ¤­¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢2Æü¡Ê¶â¡Ë¤ÏÈ¾Âµ¤À¤È´¨¤¯´¶¤¸¤é¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡£2Æü¤ÏÁ´¹ñÅª¤Ë±«¤¬¹ß¤ê¡¢½ë¤µ¤â¼ý¤Þ¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤¹¤Ç¤Ë¶å½£¤Ç¤Ï±«¤¬¹ß¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î±«±À¤¬Åì¤Ë¿Ê¤ß¡¢2ÆüÄ«¡¢ÄÌ¶ÐÄÌ³Ø¤Î»þ´ÖÂÓ¤Ï¡¢»Í¹ñ¤ä¶áµ¦ÃÏÊý¤ËÈ¯Ã£¤·¤¿±«±À¤¬¤«¤«¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¸å¡¢´ØÅì¤Ç¤âÃëÁ°¤Ë¤Ï±«¤¬¹ß¤ê½Ð¤·¡¢¸á¸å¤«¤éÌë¤¬±«¤Î¥Ô¡¼¥¯¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Ìë¤Ë¤Ï´ØÅì¤Ë¤âÈ¯Ã£¤·¤¿±«±À¤¬¤«¤«¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤³¤Î±À¤Ï¹¹¤ËËÌ¾å¤·¡¢3Æü