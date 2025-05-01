¿·³ãÅì½ð¤Ê¤É¤Ï¿·³ã»Ô¤Î¥Ð¥¤¥Ñ¥¹¤Ç·Ú¼«Æ°¼Ö¤ò±¿Å¾Ãæ¤ËÉáÄÌ¼«Æ°¼Ö¤ËÄÉÆÍ¤·¡¢±¿Å¾¼ê¤Ë¤±¤¬¤ò¤µ¤»¤¿¤¦¤¨Æ¨Áö¤·¤¿µ¿¤¤¤Ç¡¢²ð¸î¿¦°÷¤ÎÃË¤òÂáÊá¤·¤Þ¤·¤¿¡£²á¼º±¿Å¾Ã×½ý¤ÈÆ»Ï©¸òÄÌË¡°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¿·³ã»ÔÀ¾¶è¤Ë½»¤à²ð¸î¿¦°÷¤ÎÃË(21)¤Ç¤¹¡£ÃË¤Ïº£·î28Æü¸á¸å6»þ²á¤®¡¢¿·³ã»ÔÅì¶è»çÃÝ5ÃúÌÜ¤Î¹ñÆ»7¹æÀþ¥Ð¥¤¥Ñ¥¹¤Î¾å¤êÀþ¤Ç·Ú¼«Æ°¼Ö¤ò±¿Å¾Ãæ¡¢20ÂåÃËÀ­¤¬±¿Å¾¤¹¤ëÉáÄÌ¾èÍÑ¼«Æ°¼Ö¤Ë¸å¤í¤«¤é¾×ÆÍ¤·¡¢¤½¤ÎÃËÀ­¤ËðôÄÇÇ±ºÃ¤Î½ý³²¤òÉé¤ï