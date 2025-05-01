By Kalea Hall¡Î¥Ç¥È¥í¥¤¥È£±Æü¥í¥¤¥¿¡¼¡Ï - ÊÆ¼«Æ°¼ÖÂç¼ê¥¼¥Í¥é¥ë¡¦¥â¡¼¥¿¡¼¥º¡Ê£Ç£Í¡Ë¤Ï£±Æü¡¢£²£°£²£µÇ¯ÄÌ´üÍø±×Í½ÁÛ¤Ë´ØÀÇ¤Î±Æ¶Á¤òÈ¿±Ç¤µ¤»¡¢½¾ÍèÍ½ÁÛ¤«¤é²¼Êý½¤Àµ¤·¤¿¡££Ç£Í¤ÏÀè·î£²£¹Æü¡¢¥È¥é¥ó¥×ÊÆÀ¯¸¢¤Î¼«Æ°¼Ö´ØÀÇ¤Î·Ú¸ºÁ¼ÃÖ¤ÎÈ¯É½¤ò¹µ¤¨¤ÆÄÌ´üÍ½ÁÛ¤òÅ±²ó¤·¤Æ¤¤¤¿¡£º£²ó¼¨¤·¤¿Í½ÁÛ¤Ï¡¢¸½ºß¤Îµ¬À©¡¦À¯ºö´Ä¶­¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿´ØÀÇ´ØÏ¢¤Î±Æ¶Á¤ò£´£°²¯¨¡£µ£°²¯¥É¥ë¤È¸«ÀÑ¤â¤ê¡¢Ä´À°¸åÍøÊ§¤¤¡¦ÀÇ°ú¤­Á°Íø±×¡Ê£Å£Â£É£Ô¡Ë¤ò£±£°£°²¯