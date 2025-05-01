ÂçÊ¬¸©Æâ¤ÎºÇ¿·¤Î¥¬¥½¥ê¥ó²Á³Ê¤¬1ÆüÈ¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥ì¥®¥å¥éー¤ÏÃÍ²¼¤¬¤ê¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢°ÍÁ³¤È¤·¤Æ190±ß¶á¤¯¤Î¹âÃÍ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ÀÐÌý¾ðÊó¥»¥ó¥¿ー¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢4·î28Æü»þÅÀ¤ÎÂçÊ¬¸©Æâ¤Î¥ì¥®¥å¥éー¥¬¥½¥ê¥ó¤ÎÊ¿¶ÑÈÎÇä²Á³Ê¤Ï¡¢Á°¤Î½µ¤è¤ê¤â0.4±ß°Â¤¤1¥ê¥Ã¥È¥ë¤¢¤¿¤ê189.8±ß¤Ç¤·¤¿¡£ÃÍ²¼¤¬¤ê¤Ï2½µ´ÖÏ¢Â³¤Ç¤¹¤¬¡¢°ÍÁ³¤È¤·¤Æ190±ß¶á¤¯¤Ç¹âÃÍ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ Íè½µ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¾®Éý¤ÊÃÍÆ°¤­¤òÍ½ÁÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³