»ä¤¿¤Á¤ÎÆü¾ïÀ¸³è¤Ç¤Ï¡¢¤È¤­¤Ë¼þ°Ï¤Î¿Í¡¹¤ÎÌäÂê¤Ê¸ÀÆ°¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢ÌäÂê¤Ê¹ÔÆ°¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤¿¤È¤­¤Î¿´¤ÎÍ¾Íµ¤ò¼è¤êÌá¤¹ÊýË¡¤òÃµ¤ê¤Þ¤¹¡£¡ÚÁê¼ê¤Î¹ÔÆ°¤ÎÇØ¸å¤òÍý²ò¤¹¤ë¡ÛÌäÂê¹ÔÆ°¤ò¼è¤ë¿Í¡¹¤Ë¤Ï¡¢¤½¤ÎÇØ¸å¤Ë²¿¤é¤«¤ÎÍýÍ³¤äÆ°µ¡¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Áê¼ê¤Î¹ÔÆ°¤Ë¥¤¥é¥¤¥é¤µ¤»¤é¤ì¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢²ÄÇ½¤Ê¸Â¤ê¤½¤ÎÍýÍ³¤òÍý²ò¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»öÂÖ¤Ë´²ÍÆ¤ËÂÐ½è¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£¡Ú¼«Ê¬¤Î´¶¾ð¤òÍ¥Àè¤¹¤ë¡ÛÂ¾¿Í¤ÎÌäÂê¹ÔÆ°¤Ë