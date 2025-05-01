¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/05/01¡ÛTravis Japan¤Î¾¾ÅÄ¸µÂÀ¡¢ÇÐÍ¥¤Î¿å¾å¹±»Ê¡¢½÷Í¥¤Î¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ê¢¨¡Ö¹â¡×¤ÏÀµ¼°¤Ë¤Ï¡Ö¤Ï¤·¤´¤À¤«¡×¡Ë¤¬¡¢5·î1Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿±Ç²è¡Ø¤¿¤Ù¤Ã»Ò¤É¤¦¤Ö¤Ä THE MOVIE¡Ù½éÆüÉñÂæ°§»¢¤Ë½ÐÀÊ¡£¾¾ÅÄ¤¬¡ÖTravis Japan¤è¤ê¤Á¤ç¤Ã¤È¹¥¤­¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×Â¸ºß¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛTravis Japan¾¾ÅÄ¸µÂÀ¤Î¿ä¤·¢¡¾¾ÅÄ¸µÂÀ¡Ö¥é¥ô¥£¥Ã¥È¡ª¡×½Ð±é¤Ç¿å¾å¹±»Ê¤Î¹ÔÆ°¤Ë¶Ã¤­ºÇ¶á¤Î¡È¤ª¤«¤·¤Ê¡É¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾¾ÅÄ¤Ï¡Öº£