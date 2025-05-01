»Ò¤É¤â¤¬Æþ±¡¤ò¤¹¤ë¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢ÅöÁ³¿Æ¤Ï¿´ÇÛ¤Ë¤Ê¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿»Ò¤É¤â¤ÎÉÔ°Â¤ò¾¯¤·¤Ç¤âÏÂ¤é¤²¤ë¤¿¤á¤Ë¿Æ¤¬Æþ±¡¤ËÉÕ¤­Åº¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢»Ò¤É¤â¤ÎÇ¯Îð¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÉÕ¤­Åº¤¤Æþ±¡¤ËÂÐ¤·¤Æ¼þ°Ï¤ÎÍý²ò¤¬ÆÀ¤é¤ì¤Ê¤¤¾ì¹ç¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¥Þ¥Þ¥¹¥¿¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Î¤¢¤ë¥Þ¥Þ¤«¤é¡¢¤³¤ó¤Ê¼ÁÌä¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡ØÃæ2¤Î»Ò¤É¤â¤ÎÆþ±¡¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢»Ò¤É¤â¼«¿È¤¬¿Æ¤ÎÉÕ¤­Åº¤¤Æþ±¡¤ò´õË¾¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢²ñ¼Ò¤Ë²ð¸îµÙ²Ë¤ò¤ª´ê¤¤¤·¡¢¾µÇ§