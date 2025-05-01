[£±Æü ¥í¥¤¥¿¡¼] - ÊÆÀ¯ÉÜ¤Ï¡¢¥«¥¿¡¼¥ëÀ¯ÉÜ¤¬°ÊÁ°»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ü¡¼¥¤¥ó¥°£·£´£·¤ò»ÃÄêÅª¤ËÂçÅýÎÎÀìÍÑµ¡¡Ö¥¨¥¢¥Õ¥©¡¼¥¹¥ï¥ó¡×¤È¤·¤Æ»ÈÍÑ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ËÉ±ÒÀÁÉé¶È¼Ô¤Î£Ì£³¥Ï¥ê¥¹¡¦¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤Ë²þ½¤¤ò°ÑÂ÷¤·¤¿¡£ÊÆ»æ¥¦¥©¡¼¥ë¡¦¥¹¥È¥ê¡¼¥È¡¦¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ë¡Ê£×£Ó£Ê¡Ë¤¬£±Æü¡¢Ê£¿ô¤Î´Ø·¸¶Ú¤ÎÏÃ¤È¤·¤ÆÊó¤¸¤¿¡£ ¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¹Ò¶õµ¡Âç¼ê¥Ü¡¼¥¤¥ó¥°¤Ë¤è¤ë¥¨¥¢¥Õ¥©¡¼¥¹¥ï¥ó¤Î¿··¿µ¡Ç¼Æþ¤ÎÃÙ¤ì¤ËÉÔËþ¤òÊú¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢Áá¤±¤ì¤Ðº£Ç¯½©¤Ë¤â»Ã