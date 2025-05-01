2009-10¥·¡¼¥º¥ó¤ÎUEFA¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°½à·è¾¡¤Ï¡¢º£¤Ê¤ª¸ì¤ê·Ñ¤¬¤ì¤ëÌ¾¾¡Éé¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¢¤ë¡£¥¸¥ç¥¼¡¦¥â¥¦¥ê¡¼¥Ë¥çÎ¨¤¤¤ë¥¤¥ó¥Æ¥ë¤¬¡¢ÀäÄº´ü¤Î¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤òÂÇ¤ÁÇË¤Ã¤¿°ìÀï¡£¤½¤ÎÉñÂæÎ¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Åö»þ¤Î±¦ÏÓ¤Ç¤¢¤ë¥ë¥¤¡¦¥Õ¥¡¥ê¥¢»á¤¬¡ØMARCA¡Ù¤Ç¾ÜºÙ¤Ë¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ú¥Ã¥×¡¦¥°¥¢¥ë¥Ç¥£¥ª¥éÂÎÀ©¤Î¥Ð¥ë¥µ¤ÏÅö»þ¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¤È²¤½£¤òÀÊ´¬¤·¡¢Ï¢ÇÆ¸õÊä¤ÎºÇÍ­ÎÏ¤È¸«¤Ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¥°¥ë¡¼¥×¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤Ï°ú¤­Ê¬¤±¤ÈÇÔÀï¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¥¤¥ó¥Æ