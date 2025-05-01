¥¦¥©¡¼¥«¡¼¥×¥é¥¹¤Ï¡¢Amazon.co.jp ¤òÀëÅÁ¤·¥ê¥ó¥¯¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥µ¥¤¥È¤¬¾Ò²ðÎÁ¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤­¤ë¼êÃÊ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤ËÀßÄê¤µ¤ì¤¿¥¢¥Õ¥£¥ê¥¨¥¤¥È¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤¢¤ë¡¢Amazon¥¢¥½¥·¥¨¥¤¥È¡¦¥×¥í¥°¥é¥à¤Î»²²Ã¼Ô¤Ç¤¹¡£¥­¥ê¥Ã¤È¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬Ì¥ÎÏ¤Î°ìËÜ!¡Ú¥·¥Á¥º¥ó¡Û¤ÎÏÓ»þ·×¤¬Amazon¤ËÅÐ¾ì!¥¦¥©¡¼¥«¡¼¥×¥é¥¹¥Á¥¿¥Ë¥¦¥à¤Ç¼¡À¤Âå¤ò¿Ê¤ßÂ³¤±¤ë¡¢¥·¥Á¥º¥ó ATTESA¡Ê¥¢¥Æ¥Ã¥µ¡Ë¡£¥¨¥Ã¥¸¤Î¸ú¤¤¤¿¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¤ÊÉ½¾ð¤¬¤­¤ï¤À¤Ä¥Õ¥ë¥Õ¥í¡¼¥±¡¼