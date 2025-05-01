Chandini Monnappa¡Î£±Æü¥í¥¤¥¿¡¼¡Ï - £Ì£Ó£Å£Ç¡Ê¥í¥ó¥É¥ó¾Ú·ô¼è°ú½ê¥°¥ë¡¼¥×¡Ë¤¬£±ÆüÈ¯É½¤·¤¿Âè£±¡¦»ÍÈ¾´ü·è»»¤Ï¡¢Í½ÁÛ¤ò¾å²ó¤ë¼ý±×¤ò·×¾å¤·¤¿¡£»Ô¾ìÉôÌç¤¬·øÄ´¤Ê¿­¤Ó¤òÃ£À®¤·¡¢¤½¤ÎÂ¾»ö¶È¤â¹¥Ä´¤À¤Ã¤¿¡£Áí¼ý±×¡Ê½ü¤¯²ó¼ýÊ¬¡Ë¤Ï£²£²²¯£¶£°£°£°Ëü¥Ý¥ó¥É¡Ê£³£°²¯¥É¥ë¡Ë¡£°ÙÂØÊÑÆ°¤Î±Æ¶Á¤ò½ü³°¤·¤¿¥Ù¡¼¥¹¤Ç£·¡¥£¸¡óÁý¤È¤Ê¤ê¡¢¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÎÊ¿¶ÑÍ½ÁÛ¡Ê£·¡¥£¶¡óÁý¡Ë¤ò¾å²ó¤Ã¤¿¡£»Ô¾ìÉôÌç¡¢¥Ç¡¼¥¿¡¦¥¢¥Ê¥ê¥Æ¥£¥¯¥¹»ö¶È¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì°Ù